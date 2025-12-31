新北115年電動機車補助方案出爐 最高補助3萬9,600元
為邁向淨零碳目標並持續推行運具電動化，新北環保局公告115年電動機車補助方案。明年不僅延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，「早鳥」1萬元及「雙汰舊」9,000元(須汰除兩輛老舊機車並新購一輛電動機車)補助；若搭配經濟部7,000元補助及環境部3,300元獎勵金，若採取「雙汰舊」方案，會有兩份車體回收獎勵金，單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9,600元，呼籲市民把握機會響應綠色運輸，打造永續宜居城市。
環保局長程大維表示，新北市114年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及電動機車設籍數均為六都第一。為進一步減少移動污染源，並兼顧民眾多元的用車習慣，115年提供全面性的加碼補助方案，其中「早鳥加碼補助方案」從9,000元提高到1萬元(限量4,500名)及「雙汰舊加碼方案」從6,000元提高到9,000元(限量1,000名)。
另在各類別補助金額方面，新購電動機車本市最高補助4,000元(限額7,000名)；換購電動機車本市最高補助1萬元(限額8,000名)；1至3期燃油機車換購微型電動二輪車及電動輔助自行車，每輛最高補助4,000元(不限名額至預算用罄)。此外，為照顧弱勢族群，中低收入戶無論新購或換購電動機車，環保局均額外加碼補助1萬元，且不限額。
環保局提醒申請補助車主須為新北市民，且購買電動機車時已設籍本市滿一年；向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為115年1月1日(含當日)後，且汰舊之燃油機車車籍須為新北市，符合資格者均可追溯辦理。請持有10年以上燃油機車的市民朋友把握機會，共同響應新購或換購電動機車。
環保局說，115年度補助名額及加碼名額有限，將依申請順序至預算用罄為止。申請者務必依據補助計畫規定辦理，如遇退件或逾期申請等情形，環保局將視同放棄該次補助及加碼名額，請符合資格民眾立即至環保局網站補助專區下載申請表格，依線上申辦系統流程完成申請。相關資訊可至「新北市機車管制及汰舊換新補助資訊網」(網址：https://motor.ntpc.gov.tw/)查詢，或電洽機車汰舊換新補助專線(02)29651501。
環保局呼籲，出廠滿5年的燃油機車應於行照發照月前後一個月內完成年度排氣檢驗。逾期未檢將依《空氣污染防制法》處新臺幣500元罰鍰，逾期6個月再罰3,000元，最重將註銷牌照。為響應節能減碳，自115年1月1日起機車排氣定檢通知將全面電子化，停止寄發紙本明信片，改以簡訊通知提醒車主定檢期限。民眾只需至「新北市機車定檢簡訊平臺」(網址:https://motor.ntpc.gov.tw/sms)輸入車號及手機號碼，即可每年定檢期前收到提醒，同一手機號碼亦可綁定多組車號，輕鬆管理家中機車，避免遺忘受罰。
