新北115年1月1日起家戶廚餘交付收運無須區分生熟廚餘

新北市府環保局公告家戶廚餘自明年一月一日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付垃圾車廚餘桶。 （新北環保局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

因應中央一一五年一月一日起禁止家戶廚餘養豬政策，新北市府環保局修正「公告新北市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」，公告轄內家戶廚餘自明年一月一日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。

環保局指出，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運之家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻使用。由於中央政策決定一一五年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，故隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式。

環保局指出，已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」之公告，於一一五年一月一日起生效；倘屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。另清潔隊收運家戶之一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定，如有違反規定者，清潔隊得拒收。

環保局提醒，動物骨頭、硬殼、未烹煮的生肉、內臟及其製品均非屬廚餘類別，請民眾使用專用垃圾袋裝妥後交付垃圾車，以妥善焚化處理。