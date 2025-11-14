新北12位小將征戰亞青運大放異彩 勇奪12面獎牌展現扎實培育成果

CNEWS195251114a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

10月底落幕的2025巴林亞洲青年運動會，新北市12位青年選手代表國家出賽，面對激烈競爭仍繳出亮眼戰績，共拿下1金、3銀、8銅，展現多年扎根基層運動與完善培訓系統的成果。日前市政會議上，由3對3籃球金牌選手謝艾彤代表獻獎，與全體市民分享這份榮耀。

新北市長侯友宜親自頒發獎勵金，向小將們表達高度肯定。他表示，這群仍在求學階段的選手不僅替國家爭光，也象徵新北體育扎根的力量正在茁壯。他勉勵選手們持續突破，勇敢朝更高層級的國際賽事邁進，未來有機會在奧運殿堂再創佳績。

本屆亞青運由亞奧會（OCA）主辦，為亞洲重要青年賽事，共吸引45個國家及地區、超過4,000名選手參賽，競技水準極高。新北小將在籃球、柔道、自由車、拳擊、游泳、跆拳道與桌球等項目中與頂尖對手交鋒，用汗水、毅力與團隊合作精神，在國際舞台留下深刻印記。

勇奪女子3對3籃球金牌的謝艾彤表示，短時間集訓就能與隊友合作無間、登上最高頒獎臺，是她運動人生中最感動的時刻之一。她感謝隊友與教練的信任，並承諾會持續在球場上發光發熱。自由車混合團體接力銀牌得主羅葳也分享，團隊合作讓她深刻感受到「我們彼此激勵、一起努力」，雖然個人計時賽未奪牌，但刷新個人最佳成績讓她更堅定繼續追夢。

柔道女子44公斤級銅牌得主沈少云則說，首次站上國際賽頒獎臺感到緊張又興奮，感謝家人與教練一路相挺，「這次比賽讓我學會如何承受壓力，也讓我更期待下一次挑戰更高的舞台。」

體育局表示，新北選手能脫穎而出，是多年努力的累積，更證明基層運動培訓的重要性。未來將持續加強運動人才培育與國際交流，打造更完整的發展環境，讓更多青少年勇敢走向國際，成為下一個「台灣之光、新北驕傲」，使新北打造成世界級運動員的誕生地。

