新北127隊進軍青少年科技創作全國賽 跨國激盪創意火花

「2025 i-STEAM PowerTech 青少年科技創作競賽」全國賽於 12 月 13、14 日在國立臺灣師範大學隆重登場，新北市政府教育局張明文局長到場為選手加油打氣。(新北教育局提供)

「2025 i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽」全國賽於今（13日）、明（14日）兩日在國立臺灣師範大學隆重登場，今年共計350隊、逾1,600位學生同場較勁，新北市共有127隊晉級全國賽，占全場近三分之一最受矚目。除了全臺好手聚集，更有來自俄羅斯、泰國及香港等代表隊來臺參賽，從機構設計到能源轉換、從創意構圖到臨場操作，展現跨國青少年科技創作交流的精彩火花。

新北市教育局長張明文表示，新北市長期以STEAM教育為科學教育核心，讓學生在實作中啟發創造力、在挑戰中培養解決問題的能力。透過「科學+學校計畫」、「新北科學日」及「科普環島列車」等多元活動，讓科學走進生活、扎根校園。「PowerTech全國賽」不只是競賽舞台，更是讓孩子把課堂所學搬上國家與國際層級的實戰場域，累積面對AI與新科技時所需的邏輯思維與跨域素養。

新北市教育局指出，競賽包含四大組別：「觸控／非觸控組」以機械結構模仿生物動作原理，考驗學生在機構設計與動力控制上的創意與精準度；「遙控組」由學生以藍牙遙控器操作馬達，在限時內完成闖關或對抗任務，強調團隊默契與臨場判斷；「光控組」則以手電筒光照發電為主軸，運用軌道車與飛機滑翔概念設計車體，將光能轉換為電能推動車輛前進，落實能源轉換與動手實作精神。此外，現場並搭配單項挑戰賽，讓全國與國際隊伍同場即刻創作、現場調校，讓技術、創意與戰術一次到位。

國立臺灣師範大學洪榮昭教授表示，PowerTech青少年科技創作競賽至今已邁入第26屆，今年技術規格全面升級，光控組「翻爬精靈」、遙控組「清道達人」與「三分高手」等賽道首度導入紅外線自動感測與秒數登錄系統，提升比賽公正性與精準度，也持續維持「當天組裝、當天競賽」的Maker精神。

晉級全國賽的汐止國中以「師徒制」培訓團隊，讓學長姐帶著學弟妹一起磨功夫。九年級學生林湘宜分享，自己從一竅不通，到現在能獨立完成作品，深刻體會到「失敗是最好的老師」。指導老師余宗翰表示，很多在學科中不突出的孩子，反而在動手實作中找到成就感，從發現問題、討論策略到主動解決，過程中慢慢找回自信，這正是科技教育最珍貴的價值。

晉級的信義國小隊伍以「在玩中學習」為核心精神，與隊友分工合作，克服緊張，在反覆練習中學會專注與穩定，準備好迎接全國賽的挑戰。(新北教育局提供)

同樣晉級全國賽的信義國小以「在玩中學習」為核心精神，六年級學生林韋辰分享，第一次上場操作時非常緊張，但在反覆練習中學會專注與穩定，也理解最重要的是能與隊友分工合作。指導老師蔡明光表示，自己當年也是在師長啟發下踏入科技領域，如今希望把這份被點亮的經驗傳給更多孩子，陪伴他們從遊戲與創作中拓展視野。

新北市教育局表示，2025年新北科技教育成果豐碩，第65屆全國科展以「6件全國第一、49件全國獲獎數最多」寫下新紀錄;機關王世界賽再添3面金牌，並於2025 IEYI世界青少年發明展勇奪3金3銀1銅，展現長期深耕科學與創客教育的能量。期待新北市所有參賽隊伍穩健發揮、勇於創新，持續在國內外展現扎實實力，為新北再創佳績。