新北13偏區嬰幼兒 全額補助接種輪狀病毒疫苗

（中央社記者黃旭昇新北3日電）秋冬為輪狀病毒流行季，新北市衛生局今天宣布，即日起擴大全額補助輪狀病毒疫苗對象，設籍新北13個偏遠地區、出生滿6至24週的嬰幼兒，可至衛生所免費接種，以提升防護力。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，新北市自民國108年起，補助弱勢及高風險嬰幼兒接種輪狀病毒疫苗，但偏遠地區醫療取得不易，家長往返接種舟車勞頓，因此規劃加碼讓偏區嬰幼兒也能獲得完整保護。

她說，嬰幼兒感染輪狀病毒後，常伴隨嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，嚴重者需住院治療。最有效的預防方式是口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費補助。

廣告 廣告

接種疫苗平均約新台幣4000至6000元，對家庭育兒支出是一筆負擔。市長侯友宜聽取報告後，同意補助完整接種費用，適用對象為新增瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來等13個偏遠地區，讓當地嬰幼兒能免費接種。衛生局預估，一年新增800人受惠。

衛生局說，新北市過去已逐步補助多類高風險族群，包括低收入戶、中低收入戶、罕見疾病患者、重大傷病者、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者子女、早產兒、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等。

衛生局提醒，輪狀病毒透過食物、飲水污染及體液等途徑傳播，病程可長達10天。除接種疫苗，嬰幼兒與家庭成員應養成勤洗手習慣，以降低感染風險。（編輯：李錫璋）1141203