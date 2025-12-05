新北13區嬰兒免費接種輪狀病毒疫苗 王威元力促補助全面覆蓋

248251205a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員王威元長期關注嬰幼兒健康權益，日前在第6會期總質詢時，強烈要求新北市政府應全面補助2歲以下嬰幼兒接種輪狀病毒疫苗。由於輪狀病毒在幼兒間傳染性極強，嚴重可能導致脫水甚至危及生命。政策隨即獲得正面回應，新北市政府宣布，已優先啟動針對13個偏遠地區嬰幼兒的免費接種服務，並於12月3日開始實施，王威元則承諾將繼續爭取擴大補助範圍至全市。

王威元指出，輪狀病毒是「幼兒園國民病」，尤其2歲以下嬰幼兒最易感染，試想一個24周大（約7公斤）的孩童若因病毒折磨，小小身體如何承受嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，嚴重可能危及生命。他強調，口服輪狀病毒疫苗是最有效的預防方法，但因中央未納入公費項目，造成許多家庭沉重負擔。

廣告 廣告

王威元表示，新北人口雖創新高，新生兒出生率卻是6都墊底，因此更凸顯要把現有孩子照顧好的急迫性。他呼籲市府應增加6千萬元的預算，全面提升疫苗保護力，守護孩子健康、減輕家長照護負擔，並節省後續的社會成本。

248251205a06

此項政策經王威元極力爭取後已開始推動。新北市府宣布，設籍於新北13個偏遠地區（瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來）的6至24周嬰兒，只要攜帶兒童健康手冊及健保卡，即可至衛生所免費接種輪狀病毒口服疫苗。這項便民的接種服務已於3日展開，即時在秋冬輪狀病毒的好發季節，為偏遠地區的嬰幼兒築起第一道健康防線。

王威元對此階段性成果表示肯定，認為這是重要的第一步，「預防勝於治療，新北市府應優先做起」。他承諾將持續努力，期待市府能盡快將補助擴及新北市所有嬰幼兒，以全面落實守護新北寶寶健康的目標。

照片來源：新北市議員王威元臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

國際志工日致敬94名守護者 新北動保處感謝無私付出

侯友宜主持板二運動中心上梁 打造新北首座一級能效綠建築

【文章轉載請註明出處】