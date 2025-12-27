社會中心／綜合報導

「閃耀新北1314跨河煙火」將於114年12月31日晚間在淡水漁人碼頭及八里左岸登場，今年煙火規模創下歷年新高，總發數達35,520發，並以淡江大橋為視覺軸線，打造全台唯一「橋河共演」煙火秀，施放時間長達13分14秒，預期吸引大量民眾與遊客湧入觀賞。

為確保跨年活動期間公共安全，淡水警分局依循歷年大型活動勤務經驗，全面提升維安層級，周延規劃警力部署。除原有治安與交通維護警力外，另強化機動處理組與舞台安全維護能量，並於人潮密集區及重要節點，部署警犬隊、防爆小組與特殊任務警力，同時運用警用無人機進行高空巡查，形成立體化安全防護網。

廣告 廣告





新北1314跨河煙火升級維安 淡水警啟動「3D科技」維安網

新北1314跨河煙火升級維安 淡水警啟動「3D科技」維安網。（圖／翻攝畫面）





警方也在會場周邊設置13處即時影像傳輸系統，整合警用無人機、P-CAM、M-Police行動載具及路口監視器畫面，即時回傳至前進指揮所與聯合指揮所，透過3D科技維安網掌握空中與地面第一線動態，迅速研判狀況並調度警力，即時因應各類突發事件與交通障礙。此外，考量日前發生於臺北捷運車站的重大治安事件，本次跨年煙火活動另增派近百名支援警力，並在會場配置約70名機動處理組，除專責會場安全、提升見警率外，遇有治安或緊急狀況，均可第一時間介入處置，全力守護民眾人身安全。





新北1314跨河煙火升級維安 淡水警啟動「3D科技」維安網

新北1314跨河煙火升級維安 淡水警啟動「3D科技」維安網。（圖／翻攝畫面）









交通方面，警方呼籲參與活動民眾多加利用大眾運輸工具，並配合現場交通管制及人員引導。活動期間及散場時段，將加強周邊道路交通疏導與違規停車取締，確保人車動線順暢與行人安全。淡水警分局表示，將以最高標準落實各項安全維護作為，結合科技偵防與充足警力，全力確保「閃耀新北1314跨河煙火」活動平安順利，讓市民與遊客安心迎接嶄新的一年。

原文出處：新北1314跨河煙火升級維安 淡水警啟動「3D科技」維安網

更多民視新聞報導

校園割頸案捐款破千萬達標！楊父致謝「籲1事」惹全網淚目

新北三重套房傳異味！打開門驚見情侶陳屍床上

割頸案乾哥最快4年假釋！眾人司法院「直播上香」

