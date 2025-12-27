新北1314跨河煙火升級維安 淡水警地空聯防立體守護

淡水警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

「閃耀新北1314跨河煙火」將於31日晚間在淡水漁人碼頭及八里左岸盛大登場，今年煙火規模創下歷年新高，總發數達35,520發，並以淡江大橋為視覺軸線，打造全台唯一「橋河共演」煙火秀，施放時間長達13分14秒，預期吸引大量民眾及遊客前來觀賞。

淡水警分局表示，為確保活動期間公共安全，依據歷年大型活動勤務經驗，警方全面提升維安層級，周延規劃警力部署。除既有治安與交通維護警力外，特別強化機動處理組及舞台安全維護能量，並於人潮密集區域與重要節點，部署警犬隊、防爆小組及特殊任務警力，同時運用警用無人機進行高空巡查，形成立體化安全防護。

廣告 廣告

淡水警分局指出，警方並在會場周邊設置13處即時影像傳輸系統，整合警用無人機、P-CAM、M-Police行動載具及路口監視器畫面，即時回傳至前進指揮所與聯合指揮所，透過「3D科技維安網」掌握空中與地面第一線動態，即時研判狀況、迅速調度警力，有效應處各類突發事件及交通障礙。

此外，因應日前發生於臺北捷運車站重大治安事件，淡水警分局提到，本次跨年煙火活動另增派近百名支援警力，並於會場增設約70名機動處理組，除專責會場維安、提升見警率外，遇有治安或緊急狀況，均可即時上前介入處置，全力守護民眾人身安全。

淡水警分局提供

交通方面，警方呼籲參與活動民眾多加利用大眾運輸工具，並配合警方交通管制及現場人員引導；活動期間及散場時段，將加強周邊道路交通疏導與違規停車取締，以確保人車動線順暢及行人安全。

淡水警分局強調，將以最高標準落實各項安全維護作為，結合科技偵防與充足警力，全力確保「閃耀新北1314跨河煙火」活動平安、順利，讓市民與遊客都能安心迎接嶄新的一年。