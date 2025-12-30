新北1314跨河煙火明晚閃耀登場 交管措施報你知

新北交大公布相關交管措施；圖為去年警員疏導民眾示意圖。（資料照／翻攝畫面）





「2026閃耀新北1314跨河煙火」將於明天（31日）晚間8時26分盛大登場！ 屆時將持續施放長達13分14秒的煙火秀，新北市府特別以即將完工的淡江大橋作為連結，新增八里舞台，打造出雙主場跨河演出，新北市警局交通大隊除呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往外，也特別公布相關交管措施。

新北市交通警察大隊指出，有鑑於漁人碼頭歷次煙火施放結束後，短時間內有大量人車疏散，除建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往觀賞外，也特別規劃「行人進場」、「輕軌排隊」、「行人離場」以及「公車排隊」4條分流疏散動線，將交通衝擊降至最低。

淡水右岸離場動線圖。（圖／翻攝畫面）

新北交大也說，新北捷運公司為滿足民眾參與跨年活動的需求，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將於12月31日跨年夜通宵營運42小時不打烊，更針對淡捷藍海線31日晚間人潮高峰時段，規劃由原先3輛列車運行加密至15至16輛列車運行，班距縮短為3至6 分鐘，加強疏運旅客，也請前往搭乘淡捷藍海線的民眾，配合現場警察及工作人員引導，請勿違規跨越軌道，留意腳步、勿推擠及踩踏，以維自身與他人安全。

此外，有鑑於煙火施放時，有民眾將車輛違規停放至台61線路肩觀賞煙火，影響交通順暢，本次將加強台64、台61線快速道路違規停車取締拖吊執法，呼籲民眾切勿違規駐留。

八里左岸相關動線圖。（圖／翻攝畫面）

相關交管措施如下

淡水右岸部分交通管制：

(1)汽、機車禁止進入中正路二段51 巷及漁人碼頭第一出入口

(2)腳踏車禁止進入(包含牽行)，漁人碼頭周邊 YouBike站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站) 暫停借還使用，腳踏車請停至腳踏車臨時停放區(中正路二段10號與沙崙路口、觀海路人行道)

(3)汽、機車一律從第二出入口進出漁人碼頭

(4)紅26公車將不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站(中正路一段87巷8弄)上、下車，再步行至漁人碼頭

散場路線：漁人碼頭第2出口往觀海路→淡海路→中正路2段→濱海路→淡金公路方向離場

八里左岸交通管制：

(1) 下午2時起八里北堤沙灘入口處管制禁止車輛進入

(2) 下午4時起挖仔尾街管制汽車進入(住戶除外)，封閉挖子尾街出忠孝路(台61端)

(3) 下午4時起博物館路202巷管制車輛進入(住戶除外)

散場路線：八里區中華路往台64線方向，或行駛龍米路往五股方向離場

八里左岸停車場地址。（圖／翻攝畫面）

