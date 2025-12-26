新北1314跨河煙火盛典 淡江大橋35,520發橋河共演

（記者陳志仁／新北報導）新北市年度跨年盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日登場，今年由法國Groupe F設計，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，施放長達13分14秒、共35,520發煙火，打造全台唯一「橋河共演」盛況，邀市民迎接2026年。

圖／閃耀新北1314跨河煙火，以時長13分14秒的煙火為特色。（資料照，新北市政府文化局提供）

新北市政府文化局局長張䕒育表示，今年跨年煙火以淡江大橋為軸心，左右兩側共設六大燃放點，結合燈光營造橋河共演效果，呈現三幕式煙火展演，打造沉浸式視覺饗宴；煙火將於12月31日20時26分施放，總長13分14秒、共35,520發，是歷年最多，結合火焰、光影與音樂，營造多層次視覺體驗。

張䕒育同時公布十大最佳觀賞點，包括淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭觀景平台、滬尾藝文休閒園區，以及八里端的十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場與左岸河濱公園，皆視野開闊，方便民眾欣賞跨河煙火。

跨年夜兩岸舞台匯聚國內外超強卡司，淡水漁人碼頭「星光舞台」邀YOYO家族、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、蕭煌奇與韓國人氣天后HWASA等演出；八里左岸「星月舞台」則有OPEN!家族、梁文音、動力火車、U:NUS、以莉・高露Ilid・Kaolo及日本創作歌手樋口愛壓軸，呈現多元音樂饗宴。

除演唱會外，淡水、八里兩地同步推出「閃閃市集」與「微光市集」，集結美食餐車與特色攤位，提供民眾多樣化的跨年飲食選擇；文化局提醒，12月31日下午4點起將進行交通疏導與部分管制，建議民眾多利用大眾運輸，以免塞車影響行程。詳細資訊可至官網查詢。

