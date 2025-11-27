新北1339處高樓即起稽查 消防拒「放它燒」2大救災神器曝光

執行高樓火災搶救演練。新北市消防局提供



香港大埔宏福苑高樓26日發生大火，釀嚴重死傷；在英國倫敦也有過類似的案例「格蘭菲塔」（Grenfell Tower），當時消防隊也無法撲滅超高樓的火勢，僅能等待自行燃盡，最後燒了60個小時，72人喪生。新北市消防局27日指出，即起強化高樓公安聯合稽查。

新北市政府公安小組執行大樓消防安全設備檢查。新北市消防局提供

香港大火造成一名消防員殉職，新北市消防局深表哀悼，並立即以此為借鏡，全面盤點高樓建築物與大樓施工安全，透過市府公安小組強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查。

新北市府目前列管1339處高樓建築，針對高樓火災搶救策略，消防局指出，平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段，高樓火災搶救以消防安全設備、防火避難設施及防災中心的各項設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生，

另利用科技化設備救災，運用紅外線熱顯像儀(TIC)改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性並以科技化裝備入室救災，除更有效率針對起火位置加強部署，更能確保同仁救災安全。

消防局指出，落實要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，倘具大樓修繕需求，應遵守建築、消防、營造安全等相關規範，另要求複合用途高層建築物（如住商或住辦大樓）落實共同防火管理制度，定期自衛消防編組演練，並針對設有防災中心之高樓建築物，落實培訓防災中心服勤人員。

新北市長侯友宜表示，高樓建築物的公共安全攸關市民生命財產，已指示市府公安小組全面盤點，並針對施工中大樓、老舊建築物加強公安聯合稽查。

