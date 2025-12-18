新北16名英語教師赴美學習 滿載「雙紐」養分 強化雙語教學國際力

團員與Ardena School教職員合影。（圖：新北市教育局提供）

為精進雙語教學品質，新北市教育局今年由英語教育資源中心帶領十六名新北優秀英語師資，前往美國紐約州及紐澤西州，展開為期十四天的國際短期教育訓練，深入觀摩美國教學現場與教育政策，強化雙語教學設計與課室實作能力。透過成果分享會及十四場創新教學設計公開課，將跨國學習經驗回饋給全市教師，擴散至新北英語課堂，提升教師教學力與學生國際力。

教育局長張明文十七日表示，新北市以「師資專業化」推動雙語教育，持續透過「五階段認證」系統性培訓現職英語師資，教師依序完成基礎、初階、進階及高階研習後，教育局每年遴選並補助十二至十六名優秀教師出國參與國際短期教育訓練。

今年走訪紐約州與紐澤西州學區，除進入當地學校進行校園巡禮、課堂觀察與專業對話，也實地觀摩ESL課程，並拜訪駐紐約臺北經濟文化辦事處，同時走讀時代廣場、中央公園等城市地標，從教學現場、公共空間到多元社會文化進行全方位觀摩，累積一趟紮實且具國際視野的專業進修旅程。

此本次參訪領隊陳俊生校長表示「讀萬卷書，不如行萬里路」，此行深刻體會「英語教育不只是語言習得，更是文化沉浸與理解」。從美國教室中觀察教師如何引導多元文化與移民背景學生，到體驗富含教育哲學的班級經營與學習情境設計，再到大學端的專業研習，帶回來的不只是教學技巧的升級，更是教學思維與視野的全面開展。

英語教育資源中心李美江主任也分享，英語教師在國外大學校園進行專業研習，並實地走訪社區、博物館與街區，貼近當地社會文化脈絡，讓國際學習不只停留在課堂觀摩，而能實際轉化為教學設計與創新實踐。

參與受訓的鷺江國小教師魏鈺螢分享，入班觀課時印象最深的是分站教學，透過能力分組讓學生輪流到各分站進行小組討論或自主學習，兼顧高互動與個別差異，有效落實差異化教學。

榮富國小教師陳孟葶則說，踏入美國校園，明顯感受到「環境就是一套完整的教學系統」。不同空間有明確主題與功能，從標語設計、學習成果展示到情緒調節角落，都緊扣課程精神，支持學生情緒發展、價值觀養成與自主學習，也啟發她開始重新想像新北教室與校園空間的可能。

教育局表示，近七年來外籍英語教師人數從九十位大幅提升至二百六十一位，成長近三倍，同時已培育五百七十九位本國雙語師資；雙語實驗學校也從六十三校擴展至二百八十三校，覆蓋率超過新北市九成。讓雙語學習走進日常生活，朝二０三０年學校全面開設雙語課程的目標邁進，為新北學子厚植語言實力與國際競爭力。