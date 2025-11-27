新北16家企業捐節能家電 助弱勢每年省電6.3萬度

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府攜手16家企業捐贈總值逾新台幣100萬元，協助57戶弱勢家庭與16家社福機構汰換老舊家電；經濟發展局今天表示，預估每年可省電6萬3000度電，並改善安全、降低生活負擔。

市府經發局長盛筱蓉今天下午在記者會表示，香港的住宅大樓火警讓人觸目驚心，更提醒居家用電安全。為關懷弱勢家庭的生活困境、用電安全與節能，透過企業社會責任合作，讓節能家電送到真正需要的家庭。

經發局說，本次「新北節能家電企業社會責任媒合參與計畫」，包含用電安全與節能講座、家戶訪視、節能家電募集與媒合。除在弱勢與偏鄉社區辦理講座，也培訓志工深入金山、萬里、瑞芳及烏來區等地，檢查老舊設備與線路，協助改善居家潛在風險。

經發局說，訪視團隊發現許多用電安全隱憂，例如獨居的郭姓長者家中，插頭鬆動與電源接觸不良，恐有漏電危險；林姓與陳姓長者仍使用老舊瓦斯爐與抽油煙機，影響生活品質；行動不便的田姓居民因線路老化造成電力不穩。

盛筱蓉也頒發感謝狀給捐贈的企業億光智能科技、川佳仕業機械公司，與善心商家；她表示，這些家庭在汰換家電後，不僅降低耗能，也減輕開支負擔，既改善使用環境，也提升居家安全。市府未來會持續整合企業與社會福利資源，使公益成為推動永續的重要力量。（編輯：張銘坤）1141127