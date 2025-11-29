新北17校秀十年MakerPower

Maker Faire Taipei新北創客學校參展大合照。（記者王志誠攝）

▲Maker Faire Taipei新北創客學校參展大合照。（記者王志誠攝）

亞洲最受矚目的創客盛典︱「Maker Faire Taipei 2025」於昨（廿九）日至三十日在「瓶蓋工廠台北製造所」熱力登場。新北市今年號召十七所國中小及高中職創客學校聯合參展，從永續創作、跨域科技、文化創新到智慧應用，一次呈現十年深耕創育的成果，以最貼近生活的題材與最潮的科技展現「新北Maker Power」。

教育局表示，Maker Faire Taipei 2025今年推出七大亮點內容，包含創意市集、Maker工作坊、自走獸召喚計畫等互動體驗；還有迷你造船賽、創意動力車挑戰賽及小小Maker市集《動手趣二點零》吸引大小朋友同樂。展會中最受期待的焦點，是全新打造的「新北創客勇闖舊金山」國際專區。

廣告 廣告

教育局特別邀請九月赴美參展Maker Faire Bay Area的師生團隊原班回歸，以《小漾媽出國巡遊︱逗陣來辦桌》為主題展出。他們把台灣廟會文化結合自造科技，作品在國外展出時受到觀眾熱烈迴響。

今年十七校聯展更集中呈現永續、文化與科技的創作成果：瑞芳國小以退役籃球與皮革打造環保工藝；福和國中以光影演繹「LED的繽紛世界」；德音國小以樹籽、竹材創作風鈴；蘆洲國小與雙城國小展出AI防災與仿生獸設計；泰山高中則以自製網路收音機重新詮釋「聽見世界」。

福和國中高天志老師說，創客教育的核心在「創新、動手做與分享」。透過交流，學生能從其他團隊的作品中汲取新的想法，也在作品被肯定的瞬間建立自信；鶯歌工商陳錦雄老師則表示，學生在國際展運用科技重新詮釋台灣文化，也更加理解「文化能被再創造、台灣能被世界看見」的力量，而那份被看見的驕傲，就是孩子最真實的成長。

教育局表示，新北十年前即領先全國推動創客教育，至今已培育逾三百位創客教師、帶動十萬名學生參與課程。歡迎市民朋友帶著好奇心與行動力，到瓶蓋工廠台北製造所參與年度最大創客盛會，見證新北學生不設限的創意與奔放的青春能量。