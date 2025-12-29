新北19商圈推「新北商圈券」 115年元旦開跑

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市政府今天表示，為活絡地方商圈、刺激年節消費並結合普發現金政策，串聯19商圈於明年元旦推出「新北商圈券」，民眾可以100元限量兌換200元商圈券，加倍消費。

新北市經發局發布新聞稿，經發局長盛筱蓉表示，因應今年11月普發現金新台幣1萬元，市府與新北市商圈聯合發展協會合作推出「新北商圈券」活動，透過商圈券的加倍誘因，鼓勵市民走進在地商圈、支持巷口好店，不僅讓民眾買得划算，也讓商家生意更熱絡。

新北市商圈聯合發展協會理事長林淑芳表示，「新北商圈券」活動共聯合19個商圈推出，自115年1月1日起到各商圈，就可以用100元兌換200元商圈券，每人限換2組。

她說，商圈券可於19個商圈會員店家使用，各商圈兌換時間與地點，將公告於經發局官網，每商圈限量350份，其中，平溪、雙溪、深坑商圈加碼至500份，數量有限，換完為止。（編輯：張銘坤）1141229