新北19歲男無照還酒駕撞死人 賠錢和解判3年半

記者莊淇鈞／新北報導

撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區大同南路上，去年（2024年）9月10日凌晨0時許，發生1起嚴重車禍，1名19歲張姓男子沒有機車駕照，還喝完酒後騎車載友人上路，行進間猛撞1名路人69歲唐姓婦人造成重傷，同年11月2日因傷重治療無效身亡。新北地方法院國民法官審酌張男已賠償家屬達成和解，今依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判刑3年6月。可上訴。

撞擊後唐婦趴倒在路上。（圖／翻攝畫面）

判決指出，張男自案發前晚10時許，在三重忠孝碼頭附近飲酒後，在隔天凌晨0時45分許，載著友人從三重大同南路某超商無照酒駕上路，沒多久就撞上正走在路上的死者唐婦，則由救護車送醫，張男經警方酒測，測得血液酒精濃度為176mg/dL（血液中酒精濃度達百分之0.176），而傷者則受有右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等傷勢，同年11月2日宣告不治。

當時現場情形。（圖／翻攝畫面

國民法官認為，張男不僅曾有多次無照駕駛的交通違規紀錄，且罔顧其他用路人交通及人身安全之危險，執意酒駕上路，進而造成被害人死亡。考量其審理中坦承犯行，且積極與死者家屬達成和解，並已賠償取得家屬原諒，依法判決徒刑3年6月。可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

