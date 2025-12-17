新北19歲男無照酒駕撞死路人 達和解判3年半

（中央社記者曹亞沿新北17日電）新北市1名19歲張男，去年飲酒後無照騎機車在三重區撞死路人。案經新北地院國民法庭審理，考量張男坦承犯行且與家屬達和解，判處有期徒刑3年半。可上訴。

根據判決，去年9月9日晚間10時許，未領有駕照的19歲張男在新北三重忠孝碼頭飲酒後，10日凌晨騎機車載著友人沿大同南路往環河南路方向直行，途中不慎撞上步行的唐姓女子，雙方人車倒地。

警消獲報到場，唐女右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等傷勢嚴重，送醫急救仍不治死亡。張男測得血液酒精濃度高達0.176％。

全案經新北地方法院3位職業法官與6位國民法官合議審理。法官指出，張男飲酒後仍執意騎車上路，除造成被害人死亡，更使家屬承受心理悲痛難以平復。

法官審酌，張男有多次無照駕駛違規紀錄，但未曾因刑事犯罪被判刑。張男在審理中坦承犯行，且積極與被害人家屬達成和解，並已給付賠償取得家屬原諒，依刑法公共危險罪判處有期徒刑3年6月。可上訴。（編輯：龍柏安）1141217