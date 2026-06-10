新北193位國中技藝績優學生獲適性市長獎 展現適性發展成果

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其中海山高中國中部楊淳崴同學表示，參加技藝班之後發現可以幫助升學（記者王芓諭攝）

楊淳崴同學表示最終靠著設計植群電腦繪圖第一名的佳績，升學至自己的第一志願復興商工廣告設計科（記者王芓諭攝）

把興趣變專長、把努力變實力，新北市193位國中技藝績優學生獲頒「適性市長獎」，由市長侯友宜親自表揚，肯定學生在技藝學習上的優異表現。今年共有超過1,500名國中學生參與技藝競賽，涵蓋設計、資訊、餐旅、機械等36個職群主題，展現新北市推動適性發展與技職教育的成果。

技藝競賽不僅是學生展現學習成果的舞臺，也能協助學生認識自我、探索職涯，找到適合自己的發展方向。



海山高中國中部楊淳崴同學表示，自己比較不擅長學科，因此決定參加國中技藝班。接觸設計相關專業後，她不僅更加了解設計職群與產業，也發現技藝學習有助於升學，因而立下獲獎目標。她也鼓勵對技藝課程有興趣的同學，一定要親自體驗。

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楊淳崴在老師陪伴下苦練繪圖技巧，最終靠著設計植群電腦繪圖第一名，並順利錄取第一志願復興商工廣告設計科。她說，過程中自己很努力，也很開心拿到這個獎項，比賽前的培訓也很努力，比賽之前在放學時間都會留下來練習，特別想感謝技藝班的老師，陪伴大家放學後練習到6點多，回家繼續練習時都11、12點了老師還繼續看作品。

三峽國中同樣表現亮眼，共有32位學生獲獎。學生林榮美於「設計基礎」職群表現優異，練習過程曾遭遇挫折，但在老師一路鼓勵與陪伴下堅持到底，最終獲得肯定；在「基本資訊應用」職群獲得佳績的鄭安如則分享，謝謝當初的自己沒有放棄，才能從一次次練習中累積實力，未來也希望朝工程師目標前進。

教育局表示，新北市持續擴大技藝教育量能，每年串聯北北基桃27所以上高中職及大專校院資源，開設近600個國中技藝教育班，並結合技藝性社團、寒暑假育樂營及多元職涯探索活動，每年提供超過4萬人次參與，未來將持續完善技職教育支持系統，提供學生多元適性發展機會，讓每位孩子都能在適合自己的學習路徑上穩健成長。