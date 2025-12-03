新北2公務員偷情！市府停車場「運動」次數多到數不清 女感情生變反告性侵

檢方認為罪證不足，予以阿勝不起訴處分。（示意圖／翻攝自pixabay）





新北市府地下停車場成偷情炮房！新北市府某單位已婚男公務員阿勝（化名）與已婚約聘女職員小花（化名），2014年發展不倫戀，交往10年多次利用午休時間，跑到阿勝停在市府地下停車場的車上共進午餐，更在車上「飯後運動」，直到去年9月間，2人感情生變，小花翻臉反咬阿勝性侵，2人姦情這才曝光；阿勝挨告否認犯行，辯稱2人都已婚，為節省時間、掩人耳目，才會在車上發生關係，次數「多到數不清」，且從未違背對方意願，新北地檢署根據雙方說詞、相關證據，認定阿勝並未違反小花意願發生性行為，最終以犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

廣告 廣告

小花指控，自己與阿勝都是新北市府某局處同事，2014年因任職同單位又共同承辦相同業務而逐漸熟識，但僅止於同事間的關係，並無私交，但阿勝卻在5、6年前開始，屢屢以談公事為由，午休找她一同到阿勝停在市府地下停車場的車上共進午餐。

阿勝挨告後喊冤表示，2人是情侶關係，從2014年交往到2024年9月，由於雙方都有婚姻關係，為了節省時間、掩人耳目，便利用中午午休時間，在車上幽會並車震。

阿勝坦承2人經常在車上發生性行為，完事後就在車上午休，「次數多到數不清」，此外，女方從未表達不願發生性行為，否認性侵犯行。

檢方追查發現，2人頻繁在車上發生性行為至少長達5年之久，扣除假日之外，2人幾乎每個上班日中午午休時間，都會在車上見面，根據雙方說詞與相關事證，認定阿勝並未違反小花意願發生性行為，最終以犯罪嫌疑不足，予以阿勝不起訴處分。

更多東森新聞報導

狂開3225罰單！新北河濱再新增5科技執法 執法地點出爐

中和小吃部暗藏色情！泰女替客人「手工噴發」 遭強勢斷水電

未開收據A走良民證百元申辦費！ 新店2警調職法辦

