新北2男為搶停車位上演街頭格鬥！網：一言不合在路上大跳

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲長榮路發生街頭鬥毆事件，41歲施姓男子與34歲蔡姓男子為爭搶路邊停車格，竟直接在馬路上爆發肢體衝突，誇張行徑被民眾拍下上傳社群平台並PO文「「一言不合就在路上大跳」，警方制止雙方後依傷害罪現行犯帶回偵訊。

今日中午12時許，41歲施姓男子駕車行經蘆洲區長榮路，從前方要倒車停進路邊停車格，34歲蔡姓男子駕駛車輛從後方打算停入車格，雙方一度僵持不下，隨後下車相互叫囂，並演變成肢體衝突，甚至打到在馬路中央翻滾。

民眾拍下火爆場面PO上社群平台，網友紛紛表示「打著打著就地板動作了」、「一言不合就在路上大跳」、「要打去練舞室打」。轄區蘆洲分局獲報到場將2人隔開，施男右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫，蔡男則是全身擦挫傷，後續由警方戒護就醫。

全案將依傷害罪現行犯帶回偵訊，並移請新北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾遇事應理性平和，勿使用暴力，只要動手警方均會依法究辦，不管打贏打輸均要送法院，得不償失。

