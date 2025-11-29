新北2社宅12月招租 放寬申請門檻 有1名子女即可加籤

12月招租的泰山中山青年社會住宅206戶適用新制。（圖／新北城鄉局）

新北市府不斷精進社會住宅的入住機制，針對育兒家庭再推出「育有1名以上子女家庭一般戶加籤措施」，放寬讓1名子女的家庭也能增加入住機會，另下修原住民長者年齡限制，滿55歲即可認定為優先戶，享有評點加分，並將於12月招租的三峽國光二期（B區）302戶與泰山中山青年社會住宅206戶適用新制。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，面對生育氛圍低迷與家庭租屋負擔不斷攀升，「育有1名以上子女家庭一般戶加籤措施」是以未成年子女人數作為一般戶額外加籤數。

12月招租的三峽國光二期（B區）302戶適用新制。（圖／新北城鄉局）

育有1名子女加籤1支、2名子女加籤2支，3名子女以上加籤3支。透過加籤制度調整，讓育兒家庭獲得更高的社宅中籤機會，搭配既有的優先戶保障10％育兒家庭戶數，擴大支持安心生養，並減輕爸媽在育兒與租屋間面臨的壓力。

城鄉局表示，雖然過去原住民65歲以上長者申請社宅，已納入優先戶評點制適用，但考量敬老卡、原住民義牙補助等原住民族福利措施多以55歲原住民長者為適用門檻，為避免造成申請困擾，城鄉局將於本次新社宅招租時，將原住民族55歲長者納入評點加分項目，使社宅申請制度與原住民社福措施接軌，同時照顧原民長者居住需求。

12月招租的三峽國光二期（B區）與泰山中山青年社宅，2處社宅將釋出508戶居住單元，並由新北市住宅及都市更新中心公告及受理申請，相關申請資訊將於12月8日公告於住都中心官方網站。

