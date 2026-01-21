新北2警遭惡嫌拒檢衝撞！ 警漏夜逮2嫌查獲大量毒品

警方攔查蘇嫌。（圖／翻攝畫面）





新北市新店警分局昨天（20日）晚間執行酒、毒駕臨檢勤務時，一名車上藏有不明白色粉末的蘇姓男子行經臨檢點時，拒不配合衝撞警方逃逸拒檢逃逸，儘管警方當下立即對空、車輛連開3槍，但仍遭脫逃，更導致2警受傷；新店警方後續擴大偵辦，先是前往五股地區逮捕接應蘇嫌的許姓男子到案，更在他隨身包包內中查獲大量毒品，今天中午又於中和水源路查獲蘇嫌到案，確切事發經過仍待釐清。

據了解，新店分局安康派出所副所長昨天（20日）晚間10時許，率隊在祥和路進行毒、酒駕取締勤務時，見到53歲蘇姓男子行經路檢點時，神色異常且發現不明白色粉末一包，要求蘇嫌下車受檢，未料，他卻拒不配合，更加足油門衝撞警方企圖逃逸。

警方攔查蘇嫌。（圖／翻攝畫面）

當下警方見同事遭到拖行，立刻對空鳴1槍制止，後續見他依舊想駕車逃逸，便朝車體再連開2槍，但最終仍遭對方逃脫，所幸副所長與陳姓警員都只有輕微擦挫傷，並無大礙。

新店警方後續成立專案小組展開追查，迅速於深夜11時許在三峽地區尋獲蘇嫌的轎車，蘇嫌卻已跳上44歲許姓友人的接應車輛，逃往桃園地區租車，警方因此兵分兩路，一路持續查緝蘇嫌行蹤，另一方面追查接應的許嫌行蹤。

警方逮捕許嫌。（圖／翻攝畫面）

警方今天（21日）凌晨4時許，由副分局長曾柏仲親自率隊，循線前往五股地區，逮捕剛從桃園開車返家，負責接應的許嫌，並在車內查獲大量毒品，包含海洛因、安非他命、「喪屍毒品」依托咪酯、依托咪酯煙彈、大麻等毒品。

而警方擴大追查，今天中午12時許，在中和水源路抓到蘇嫌到案，全案將朝妨害公務、傷害、毒品、公共危險等罪嫌偵辦。

警方在許嫌車內查獲大量毒品。（圖／翻攝畫面）

