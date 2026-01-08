新北2/23開學啟動"鮮奶幸福週" 33萬學童營養加分!

社會中心／綜合報導

為了守護孩子健康，新北市將在2月23號的開學日，啟動〝鮮奶幸福週〞，2歲到12歲的小朋友，每個禮拜都能領一瓶鮮奶或豆奶，共有33萬名學童受惠，接下來，還要擴大到公私立學校的國中生，除了透過數位兌換，新北市5所偏鄉學校，則由合作廠商專案配送。

小朋友變身小牛跳起牛奶歌，因為新北市"鮮奶幸福週"，將在2/23開學日正式啟動，只要在新北設籍、就讀2歲到12歲的小朋友，每個禮拜就能領一瓶鮮奶或豆奶，幫孩子補充營養，長高高。新北市長侯友宜：「鮮奶幸福週新北市從這個學期開始，2歲到12歲，我們每週都會有鮮奶全年52週，雖然我們發了4.29億，但是我們還是看到，我們的國中公私立的學生們，他們還有11萬人要得到好的健康照顧。」

新北2/23開學啟動「鮮奶幸福週」 33萬名學童營養加分！

新北市"鮮奶幸福週"將在2/23開學日正式啟動（圖／民視新聞）

除了12歲以下，國中生也有鮮奶喝，8/31將擴大到公私立學校的國中生，加起來，總共44萬人受惠，學童可以透過兒童卡、幸福卡領取，偏鄉學校則由廠商專案配送。新北市長侯友宜：「除了在七大通路，包括我們四大超商可以來領取以外，偏鄉的學校們也有指定地點，或是由學校通路來照顧我們的孩子們，同時我們的各局處都推出了很多的優惠、優費的方案，鮮奶幸福週絕對是在健康成長過程當中，很重要的一環。」

未來也會關注孩子的身高、體位，看看有沒有變化，希望透過一瓶鮮奶，守護孩子健康。

