新北2/23開辦「鮮奶幸福週」33萬學童受惠 8/31起國中生也可領

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市自2月23日開始推動「鮮奶幸福週」，新北市2至12歲學童、設籍新北市幼童共約33萬人每週可領1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，今(8)日公布配送機制，市長侯友宜指出，家長與孩子可憑現有「新北兒童卡」或新申辦「幸福卡」，在超商、超市等7種通路數位兌換領取，偏鄉學校採專案配送到校或指定地點，另自8月31日起，將擴及新北公私立國中學生，約11萬青少年受益。

侯友宜說，7種通路為7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市，親子可持兒童卡或幸福卡兌換，全聯更增加優酪乳品項，另針對5所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，則由合作乳品廠商辦理專案配送，寒暑假照常供應。

教育局長張明文表示，6至12歲國小學童使用現有兒童卡即可兌換；2至6歲幼童則是使用幸福卡，滿2歲且就讀新北公私立幼兒園的幼童，園方統一協助領卡，未就讀新北市幼兒園的幼兒，即起可線上申請寄送到家。

教育局補充，市府推出兒童卡、幸福卡活動，包含幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券，憑兒童卡、幸福卡可換兒藝節卡牌、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費及海洋與環教體驗系列活動等，另有抽獎等小活動，資訊將公告於「鮮奶幸福週」專屬網站。

