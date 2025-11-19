新北2025 VLR 聚焦有感日常 開啟永續新風貌
新北市政府今(19)日發布《2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》(2025 New Taipei City SDGs Voluntary Local Review, VLR），市長侯友宜邀集多位永續夥伴共同見證報告成果，包含新店溪水環境巡守隊江紫茵主任秘書、齊柏林基金會萬冠麗執行長、黃石開發公司施紹平特助、阮振旗經理等，分享各自行動成效，也特別邀請新北市政府健康城市及永續發展委員會成員共同見證，以公私協力為基礎的治理模式，讓「安居樂業」的城市永續理想，在每個日常生活中持續實踐。
侯友宜表示，新北市延續2019年「宜居城市」與 2021年「新常態」的城市框架，2025年報告書以「日日永續，處處有感，安居樂業」為主軸，收錄 53 個具體案例、82個新北永續指標，將永續視角拉回到市民生活場域，重新詮釋「以人為本」的城市樣貌，從安心居住、樂業發展到低碳生活，展現跨域治理的成果與全民參與的力量，秉持「不遺落任何一人」的初衷，勾勒出新北完整且包容的永續願景與生活新風貌。
今日發布會上特別邀請新店溪水環境巡守隊江紫茵主任秘書分享，結合在地居民與志工長期守護新店溪，共同推動河川巡檢與環境教育，透過參與新北河廊營造，讓市民親近水岸，重現河川之美。
看見·齊柏林基金會萬冠麗執行長分享以齊柏林空間為起點，啟動綠色行旅，用影像喚醒城市永續意識，讓每一步旅程都成為守護土地的行動。
黃石開發股份有限公司阮振旗經理分享黃石市場陪伴板橋人超過一甲子，承載當地人情與熟悉記憶，如今重新開幕出發，結合政府、民間、社區與商業整合，攜手推動老舊市場轉型為新型態複合市場，成為新世代市場升級的最佳典範。
環保局表示，本次報告以「跨域合作」為主軸，首次以區域治理（Voluntary Subnational Review,VSR）思維編寫VLR，並再次攜手瑞典斯德哥爾摩環境研究所（SEI），以系統思維分析政策，檢視新北的行動成果。另報告中呈現跨域案例，以北部四縣市為共同生活圈，新北與基隆、臺北及桃園於2023年共組「基北北桃合作交流平臺」，透過交流平臺整合交通、產業、文化等資源，統計至2025年8月，已完成87件合作案，打造跨市一體的永續生活圈。
如「新北市河川流域治理平台」結合環保局、水利局、經發局及農業局等跨局處的力量及透過「基北北桃合作交流平臺」跨區合作，從源頭管理改善水質，讓民眾真切感受到環境的改變。淡水河嚴重污染比例從2020年5.8%降至2024年0.5%，創下歷年來最佳狀態；此外，新北市發起「院前啟動葉克膜機制」結合鄰近城市的消防、醫療、救護跨域協作，合作醫院已擴展到北北桃 14 家，及時挽回許多寶貴生命。
環保局說，報告也首度納入「永續長專章」，透過專責制度化角色，整合跨局處資源與推動，建立從城市到區域的永續治理網絡。新北市不僅以指標量化管理、數據輔助決策，讓永續發展從「點」擴及「線」再到「面」，地方政府是氣候行動的關鍵推動者，永續行動從來不是單打獨鬥，新北市積極促進公私部門協作，讓市民生活感受交通順暢度、救災高效能、文化資源共享等生活永續日常，共創安居樂業的城市願景。
