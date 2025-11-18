新北2026兵家之爭！昌卡位考驗藍白 綠先打離間計？
鄭黃會明天（19號）登場，率先表態參選新北市長的黃國昌是否藉機來試探國民黨，成為各界關注焦點!但藍白都還沒談，綠營先出招，民進黨新北市長擬提名人蘇巧慧認為民眾黨新北小雞很多，不太明白議員不需要母雞，此話似乎有意再將藍白整合難題，浮出檯面上討論。
民進黨新北市長擬提名人蘇巧慧vs、北市副市長李四川：「我如果有這樣的這個想法，我一定會跟各位報告。（我準備很久了，也已經準備好。）」
2026百里侯爭霸，雙北的戰鐘是否早悄然敲起？蔣萬安、李四川，對決沈伯洋、蘇巧慧，儘管這狀況尚未發生，但顯然隨著2026逼近，藍綠對決態勢日益升溫，沒表態的正被逼著表態。
台北市副市長李四川：「我現在只有處理輝達的團隊。」李四川被問新北選戰團隊是否已成形，川伯語帶玄機，他深知此刻並非表態的最佳時機，現階段侯友宜主政的新北，緊接著將迎來非藍綠對決的「槍林彈雨」，表態參戰的民眾黨主席黃國昌越是想在這局掀起漣漪，越讓藍營基層，無法看見「蔣川」共伴，力壓綠營的「狂風暴雨」，反而讓綠營有機會借題發揮，要搓痛藍白陣營。
主持人vs.民進黨新北市長擬提名人蘇巧慧：「議員參選人其實是很多，所以妳的意思是民眾黨的議員參選人需要母雞，所以黃國昌會出來，對我不太能夠明白。」還不用等19號鄭黃會，黃國昌是否藉新北這席出牌試探藍營，蘇巧慧先打藍白母雞說激化在野內部矛盾，倘若最終黃國昌不選，藍營母雞又要如何對民眾黨小雞「視如同黨夥伴」。
台師大政治所教授曲兆祥：「國民黨跟民眾黨採取聯合競選的態度，共同提出一個政治競選的理念，不管這個小雞，是藍色的小雞，還是白色的小雞，對民眾黨來講，他現在換成了一隻大母雞。」
2026新北選戰成藍白合作關鍵考場，只是在真正攜手前，兩陣營仍各有各的盤算。
