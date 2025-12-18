新北2026年推22新制 生育獎勵首胎增加到4萬元

（中央社記者曹亞沿新北18日電）新北市2026年起推22項新制，其中包括1月起加碼生育獎勵金，第1、2胎各調高補助額度到新台幣4萬元及4.5萬元，另中低收入戶可免費使用公立納骨塔櫃位。

新北市政府今天發布新聞稿，1月起加碼生育獎勵金，第1名新生兒增加補助1萬元為4萬元、第2名增加5000元為4.5萬元。

為減輕弱勢家庭負擔，新北市府民政局調整公立納骨塔收費標準，中低收入戶納入免使用費對象，2026年起可免費使用4萬元以下骨灰櫃位及6萬元以下骨骸櫃位。

勞工權益方面，新北市府配合中央政策，2026年起最低工資調整為2萬9500元，每小時最低工資調整為196元；育嬰留停照顧及家庭照顧請假彈性化，受僱者於最長2年育嬰留停期間內，其中30日得改以日為申請單位；於1年內可申請的7日家庭照顧假，得以小時為申請單位。

另外，新北2026年首推「雙保（飽）PLUS健檢+」，除原有農民健康保險補助及農漁民長者健康檢查，加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農民職業災害保險、農漁民長者健檢由市府全力協助。（編輯：李明宗）1141218