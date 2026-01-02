新北2026新制上路 黃淑君統整補助加碼與負擔減輕資訊

248260102a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市多項民生新制自115年元旦起正式開放，市議員黃淑君特別整理系列「補助加碼」與「負擔減輕」措施，提醒市民注意自身權益。在生育補助方面，第1胎調升至40000元，第2胎則加碼至45000元。深受孕媽咪歡迎的好孕專車也大幅升級，每人乘車次數從28趟增加至36趟，每趟補貼上限也從200元調高至250元，且不限搭乘用途，預產期後半年內皆可使用。

針對勞工與長者權益，新制度也有顯著調整。基本工資調高為月薪29500元、時薪196元。敬老愛心卡的擴大使用範圍更是重點，包含國道客運、國民運動中心每項次可扣50點；前往市立聯合醫院及29區衛生所看診，每次掛號費可扣50點。此外，計程車單趟補助增加至85點，台鐵單趟上限也大幅提高至150點，讓長輩出門參與活動更加便利。

在減輕家庭負擔部分，育兒請假制度迎來彈性化變革。育嬰留職停薪照顧請假的申請單位改以「日」為計算，家庭照顧假則改以「時」為單位，讓家長在職場與家庭照護間能有更靈活的調度空間。這些精細化的調整，是為了更貼近現代家庭的實際需求，降低家長請假時的心理與經濟壓力。

醫療補助計畫也同步優化，針對門診與急診的掛號費補助上限進行調整，分別調升至150元及300元。黃淑君表示，醫療負擔的減輕對許多家庭來說是及時雨，透過提高補助上限，能實質降低市民看病時的經濟負擔，確保就醫權益不因經濟因素受限。

黃淑君叮嚀市民朋友，多項新制均自115年元旦起實施，建議大家檢視自身符合哪些申請條件，不要讓福利縮水。她承諾未來會持續監督各項補助撥款進度與執行成效，確保政策美意能落實到每一位需要的市民手中，共同迎接更友善、減壓的新北市生活。

照片來源：新北市議員黃淑君臉書翻攝

