新北2026新制懶人包看過來 陳啟能助市民掌握生活權益

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

2026年多項攸關民眾荷包與權益的新制度正式上路，為避免市民漏掉自身福利，新北市議員陳啟能與特助陳俊維特別整理「生活懶人包」供民眾參考。陳啟能表示，從育兒補助到交通新制，每一項改變都實實在在影響著生活，這份彙整旨在讓民眾一次看懂重點，確保這些福利能真正走進家戶，提升市民生活品質。

育兒與薪資保障方面，每胎生育補助調高至10萬元，並提供更彈性的育嬰留停與家庭照顧假來減輕家長負擔。基本工資也調升為月薪29500元、時薪196元，且法規保障病假在10天內不得扣發全勤獎金。此外，綜所稅免稅額與扣除額的調高，預計將在報稅季為不少民眾帶來增加小確幸的機會。

社會福利與醫療體系則迎來長照3.0，將照顧對象與服務範疇進一步擴大，幫助更多家庭緩解照護壓力。同時，健康幣及各項篩檢制度也陸續推行，將自主健康管理融入日常。陳啟能指出，醫療政策要讓民眾好申請、用得到才有意義，服務團隊會在地方協助處理各項諮詢，確保有需求的長輩和家屬都能獲得支援。

交通與觀光旅遊部分也有不少亮點，雙北捷運全面開放手機QR Code掃碼進站，大幅優化通勤族的進出效率，駕照考試內容則改為選擇題。針對想旅遊的朋友，國旅補助提供平日住宿第一晚800元補貼，連續住宿則加碼至1200元。這些具體的經濟補貼與制度改革，都是為了讓市民在移動與休閒生活上能感受到更實質的便利。

陳啟能與特助陳俊維最後提醒，這些新制度與每位市民都緊密相關，是非常重要的生活資訊。議員團隊呼籲民眾將這份懶人包分享給身邊的親朋好友，讓更多人能掌握2026年的福利新制。若民眾對於補貼申請或新規定有任何疑問，歡迎隨時向陳啟能議員服務處洽詢，由團隊在第一線為市民解決問題、守護生活權益。

照片來源：新北市議員陳啟能服務處提供

