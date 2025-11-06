新北2026藍營派誰？劉和然釋定裝照喊「準備好了」 李四川「專注輝達」

記者王郁蓁、江柏緯／綜合報導

民進黨昨（5）日確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，只是藍營派誰呢？新北議長蔣根煌提到呼聲相當高的台北市副市長李四川可能月底會宣布參選，而李四川說現在重點還是解決輝達問題，有意參選的民眾黨主席黃國昌說，按自己的步調前進。蘇巧慧也說明對手條件都不同，就用最好的態度積極面對。

立委蘇巧慧（圖）將代表民進黨參選2026新北市長。

民進黨立委蘇巧慧：「板橋耶誕城已經14年了，要重新思考整個活動。」

一被徵召代表民進黨參選2026新北市長，綠委蘇巧慧針對新北耶誕城馬上提出「應該重新規劃」，對比藍營到底誰出線？新北市議長蔣根煌爆料，李四川月底前會宣布參選。

新北市議長蔣根煌：「因為民調看起來是李四川比較高，黨部會處理，他現在要解決那個台北市那個黃仁勳。」

台北市副市長李四川：「我不知道這個事，我的工作輝達絕對比選舉還重要。」

相較李四川低調，新北副市長劉和然大動作宣傳照已經拍好。劉和然拿出許光漢面具，時裝打扮，但影片PO出一個上午，瀏覽數400多次。

傳出國民黨將派台北副市長李四川（左），但新北副市長劉和然（右）動作頻頻、宣傳照已拍好。（圖／翻攝自劉和然臉書、資料照）

新北市副市長劉和然：「我現在角色是新北市的副市長，最重要的責任跟工作是相助侯市長，給自己拍形象照也算是留下一些紀錄，當然更重要是展現年輕跟活力。」

但藍營除了自推人選，接下來還得面臨合作民眾黨，恐怕還得協商黃國昌。

民眾黨主席黃國昌：「我就是按部就班，依照自己的進度來加以前進，我之前也跟大家講過，我2月1日（新北）競選辦公室就會成立，爭取代表台灣民眾黨來參選新北市長，我們有最大的誠意跟善意，但我們不會永遠在做的事情只是等待。」

民眾黨主席黃國昌（圖）表示，將努力爭取代表台灣民眾黨來參選新北市長。

民進黨立委蘇巧慧：「有各式各樣的人選，大家都期待要來爭取服務新北市民這樣的機會，可是每個人條件不同，爭取服務全新北市民的機會，那面試官就是全新北市民，那我準備很久了，也已經準備好面對藍白合，最好態度、最積極的態度。」

新北市長人選，藍白還得競合，蘇巧慧先站在起跑點上。

