新北2030目標 14座社區心衛中心

新北市政府17日召開市政會議，由衛生局長陳潤秋專題報告「心理健康韌性城市」，透過「心理健康主流化」、「醫療照護社區支持」、「自殺防治」等三大方向，期待透過布建社區心理衛生中心、與國際合作等方式，推動全民心理健康韌性。新北市長侯友宜說，心理健康是一個城市發展社會安定最重要的基石，市府目前已經設置7個心衛中心，規畫2030年達到14個。

侯友宜說，心理健康這個部分長期以來被忽略，現階段施政，心理衛生健康應該要列為重點工作，希望推動心理健康的支持跟策略，讓新北市成為心理健康韌性城市。

侯提到，數據指出中壯年其實也盛行心理困擾，政府沒有拿出更有效率作為，狀況會更嚴重，因此新北市特別把兒少衛生心理健康，以及網路數位時代做法上做調整，與國際澳洲合作，首創台灣版「#chatsafe青少年網絡安全指引」，幫助在網絡上交流互動的年輕族群，是全國首創，歡迎其他縣市也參考使用。

侯友宜並希望本質問題也要解決，化解社會對身心疾病標籤跟歧視，強調心理健康需要的是被關懷被治療，不是被排斥。最後，自殺防治是重中之重，雖然新北市自殺率降低幅度六都第一，但市府是守門人，一個都不能漏掉，盼民眾發揮鄰里系統作用，多問一句、多看一眼，有時就能拯救在邊緣徘徊的人。

陳潤秋強調，未來將持續拓展社區心理衛生中心、參考國際經驗、深化局處合作，並銜接職場、校園、長照與社區據點，推動更完整的預防、篩檢、治療與復元支持體系，鼓勵每位市民互助與求助共同促進社會共融，讓新北市成為真正支持市民心理健康、守護安心生活的永續城市。