新北208停車格元旦起收費 林口、淡水路段納管

新北市市區部分路段因沒有管制標線，常遭車輛久停占用，交通局整頓道路空間，自明年元旦起，林口區福林路、淡水區崁頂五路等路段的208格汽機車路邊停車格位，實施收費管理，讓停車資源公平共享，杜絕久占車輛。

交通局停車營運科長許芫綺表示，林口區福林路、松柏路部分路段因沒有管制標線，常遭車輛久停占用，不僅影響行車安全和行人通行，甚至產生髒亂，破壞市容；交通局在考量不影響行車安全及秩序下，規畫了汽車路邊停車格，並將自明起收費管理，以整頓道路空間和市容環境。

交通局另外在淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路279巷及新市三路1段等4條路段，共新增92格機車路邊停車格位，以紓解機車族停車需求，並明天同步實施收費管理，讓機車族不再看得到、卻停不到。

交通局說，林口區福林路、松柏路、南勢一街、南勢四街、中正路57巷路邊汽車格收費時段為周一至周五上午8時至下午6時，每半小時10元。淡水區崁頂五路的路邊汽車格收費時段為周一至周五上午7時至晚間8時，每半小時10元。

淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路279巷及新市三路1段路邊機車格收費時段為周一至周五上午9時至下午5時，計次收費，一次20元。

