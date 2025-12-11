新北21歲裝潢工失聯！同事「午休後找嘸人」 驚見倒臥1樓頭顱破裂身亡

記者林盈君／新北報導

11日下午，新北市土城區金信街、某集合住宅施工區域，發生一起工安意外，一名21歲的廖姓男裝潢工人，於午休之後失聯（午休時間為中午到下午1點30），同事隨即到處查看，卻赫然發現廖男疑似從高處墜落地面，倒臥在1樓無生命跡象，嚇得緊急通報警消到場，救護人員到場後，發現廖男頭顱破裂已明顯死亡，後續交由警方釐清案情。

21歲的廖姓男裝潢工人，疑似不慎失足墜樓，詳情還要再釐清。（圖／翻攝畫面）

據了解，該處為某公益設施新建工地，死者廖男為裝潢公司員工，今天上午，他與同事到施工建築的13樓進行作業，未料，廖男於午休後卻不見人影，同事隨即到處查看，卻發現他從疑似從高處墜落，倒臥在1樓區域。警消獲報後趕抵，廖男頭顱破裂明顯死亡、肢體嚴重變形，警方已封鎖現場採證，並通報新北市勞檢處查處，目前初步排除他殺，推測疑不慎失足墜落，但詳情還要再釐清。

