新北23所特色幼兒園 用心點亮幸福學習風景

新北市教育局辦理「2025幼教之光特色幼兒園徵選」結果正式揭曉，今年共有23所幼兒園脫穎而出，選出特優1園、優等3園、佳作8園，另頒發6園「入選」及5園「新苗獎」。從自然探究、在地文化到生活實作，各校以貼近孩子生活的課程設計，展現新北幼兒教育多元而扎實的教學能量。

榮獲「特優」殊榮的中湖國小附設幼兒園，以「綠野中湖:玩出自然與生活的美好」為主題，善用校園周邊山林環境與鶯歌陶藝文化，發展融合自然探究與生活實作的特色課程。課程從感官體驗出發，循序引導幼兒進行地圖繪製、問題解決與團隊合作，並透過搭帳篷、生火烤肉等真實情境，展現「生活即學習」的實踐精神。

榮獲「優等」的幼兒園同樣各具亮點，中泰國小附設幼兒園以「童趣探遊中泰古道」為主題，結合走讀式教學與科技輔助，引導幼兒認識古道生態及人文歷史，並透過淨道行動與導覽分享，培養守護家鄉的行動力；同榮國小附設幼兒園以「小山坡上的動物瑜珈課」為主軸，運用校園生態場域與三年縱向課程設計，結合身體探索與數位創作，讓學習成果化為影像作品，並走進社區分享；泰山國小附設幼兒園則以「下泰山巖尋寶趣」為課程核心，帶領幼兒實地踏查廟宇文化，透過多媒材創作與成果義賣，將學習轉化成對在地文化的實際回饋。

在「佳作」與「入選」的特色園所中，也可見幼兒園教學從食農教育、社區探究、生態保育、美感藝術到文化傳承等多元面向出發，陪伴幼兒在觀察、表達、關懷與行動中逐步累積核心素養、建立自信與學習成就；「新苗獎」則肯定新設園所或持續精進的幼兒園，鼓勵穩健發展特色課程，為新北幼教注入更多新能量。