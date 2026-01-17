新北250位幼兒園園長主任共學 打造「AI減量× SEL增能」校園文化





為因應幼教現場在教學與行政實務中承擔的高度情緒勞動與壓力，新北市教育局今（17）日邀集全市市立近250位幼兒園園長及附設幼兒園主任，共同參與「AI×SEL校園文化行動研習」，結合AI行政支持與社會情緒學習（SEL），從制度面打造行政支持網絡，協助幼兒園在面對衝突與突發狀況時，提前建立應對機制，讓教師在日常教學中更有情緒支持與韌性。

教育局表示，園長主任與教保服務人員每天面對的，往往是一連串「情緒事件」，包括家長申訴背後的焦慮、教師對待幼兒行為被標籤化的誤解、親師溝通失衡引發的對立以及教師壓力累積造成的高流動率等。為此，教育局導入SEL社會情緒學習，從自我覺察到負責任決策，協助幼兒園建立更穩定的情緒支持機制，讓教師在被理解與信任的環境中安心教學。

在行政支持面向，AI扮演「輔助者」角色，協助整理資訊、掌握互動脈動與回應模式，讓園長主任能更快看見現場需求、做出貼近實務的決策，同步降低反覆性行政耗時與溝通成本。研習以「園長主任每天處理的，其實都是情緒事件」為中心主軸，逐一拆解申訴風波、貼標誤解、親師對立及教師壓力等案例，強調SEL不是要求一線教師「更能忍耐」，而是由行政端先把支持性制度做起來，讓現場有人可依靠、有方法可轉化。

另在情緒支持面向，以SEL具備的五大核心能力（自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技能、負責任的決策）為基礎上，延伸「典範力」，培訓園長主任的SEL六力，期許他們在日常帶領與溝通中展現情緒典範，帶動校內形成同理、支持與合作的正向循環。

研習現場反應熱烈，秀朗國小附幼黃蓁蓁主任分享，過去面對家長意見常急著釐清責任，反而忽略家長情緒需求；導入SEL觀點後，學會先傾聽、再對話，親師互信逐步回來。蘆洲幼兒園園長余美容也表示，當行政夥伴們以理解取代指責，教學現場會更有心理安全感，教師也更願意投入創新教學。

教育局表示，「AI×SEL校園文化行動」核心在於讓行政回到「支持人」的本質，讓科技成為減量工具、讓SEL成為增能語言。後續教育局持續深化AI與SEL的整合應用，擴大推動至更多幼兒園，並串聯跨園所、跨專業的支持網絡，營造孩子在被理解中學習氛圍，打造老師在被支持中教學的穩定環境，共創溫暖的新北幸福幼教。

