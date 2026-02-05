新北27歲女騎士「臉部犁田」 血肉模糊慘死

27歲女自撞臉部著地慘死。（圖／東森新聞）





新北市新莊一名女子於昨（4日）晚間，騎機車行經環漢路二段時，自撞分隔馬路與人行道的「路緣石」，當場臉部著地血肉模糊，送醫搶救後於19時50分宣告急救無效。

新莊分局勤務中心指出，於4日18時許接獲通報，指新莊區環漢路二段往三重方向發生交通事故，警方立即派員到場處理，經查為27歲王姓女子騎乘普通重型機車沿環漢路二段往三重方向行駛，途中不明原因自撞路緣石後再撞擊路旁燈桿，機車滑行約20餘公尺才停止。

導致王女頭、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂及左手骨折等傷勢，現場一度無生命徵象（OHCA），經救護人員緊急送醫搶救，惟醫院於19時50分宣告急救無效。

因王女無法配合實施酒測，警方已依規定辦理抽血檢驗，經檢測無酒精反應。

全案刻由本分局交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，後續將依調查結果釐清事故原因。警方呼籲，民眾駕駛車輛應保持良好精神狀態，若有疲勞或身體不適，務必先充分休息再上路，切勿疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

