新北2724頭豬隻上市 侯友宜視察肉品市場籲業者持續防疫

新北市長侯友宜7日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業。（圖／新北市政府）

台灣發生非洲豬瘟首例疫情，中央宣布自11月6日中午12時起解除豬隻禁運措施，並於7日恢復屠宰作業。新北市長侯友宜7日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉，以實際行動支持國產豬肉。

因應非洲豬瘟疫情，全國自10月22日起啟動禁運禁宰防疫措施，歷經15天的嚴格防控後，疫情獲得有效控制，中央宣布6日中午恢復活豬運輸，7日正式恢復屠宰作業。

新北市農業局表示，為穩定開市後產銷秩序，農業部已產銷調配全國毛豬，7日全國肉品市場預定供應頭數為2萬7145頭，其中新北市調配頭數約2724頭，較以往增加約1至2成，經過拍賣及屠宰作業後，預計8日上午即可在零售攤位看到新鮮安全的國產豬肉。

全新北市189處公有市場及攤販集中區亦已完成防疫清消作業，共計822攤生鮮肉攤全面完成環境消毒。（圖／新北市政府）

防疫管制期間，從107場養豬場、運輸車輛、屠宰場到豬肉攤販，各環節均落實清潔與消毒作業，確保相關疫情不再發生。全新北市189處公有市場及攤販集中區亦已完成防疫清消作業，共計822攤生鮮肉攤全面完成環境消毒，確保市面肉品安全無虞。

侯友宜表示，感謝相關業者在防疫期間的努力與配合，同時呼籲防疫仍不可鬆懈，將持續查核養豬場禁餵廚餘、掌握廚餘去化、把關肉品安全及加強攤商清消，持續透過跨局處合作，落實防疫宣導，確保豬隻健康、肉品安全，讓消費者安心，民生逐步恢復常態。

