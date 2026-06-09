新北29場夏日活動接力 台中相聲漫才表演逗趣

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暑假旅遊與藝文活動精采登場！新北市「2026 Fun新北Play一夏」於6月至9月規畫29場大型活動，串連山海城一次玩透透；「2026新北市河海音樂季」以4大舞台連結城市風景；「新北野山林系列」第2波於7至8月展開，推出5條特色步道路線。台中「2026戲哈藝夏-屯區暑夠藝」以相聲、漫才及佛朗明哥舞蹈等多元演出，打造藝文盛宴。

新北擁有山海河濱與都會景觀優勢，今(2026)年以「一座城市、多種夏日玩法」為核心理念，結合各局處活動資源，舉辦超過29場大型主題活動，涵蓋音樂展演、文化體驗、農漁旅遊、藝術創生及戶外探索等多元內容。

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其中，音樂與藝文活動是今夏重頭戲，包括「新北夏至音樂節」、「藝向新北城市共榮-三鶯線通車系列活動」、「新北市河海音樂季」、「新北市生音藝術節」及「永和仲夏夜之夢」等，讓遊客從河岸、海濱一路延伸至城市各角落，看見新北文化魅力。

新北市觀旅局表示，河海音樂季設計4大主題舞台，從山海河岸延伸至都會河濱，音樂類型涵蓋經典民歌、原創音樂、多元族群音樂及流行歌曲，希望透過不同場域與音樂風格，讓民眾感受夏季獨有的音樂能量。

除了音樂活動，「新北野山林系列活動」第2彈將於7月至8月出擊，並持續與旅遊業者合作特色步道遊程。7月率先上陣的是土城天上山系步道、新店獅頭山步道、中和烘爐地登山步道3條路線。

其中，土城路線造訪承天禪寺及深坑老街，並安排豆腐DIY體驗；新店路線主打文山農場特色餐飲及泡茶體驗；中和路線走訪南山福德宮、三峽老街及大埔茶廠，帶領民眾採茶、品茗與製作茶包，深入認識茶文化。8月則力推金山大路崁步道，以及坪林水柳腳步道2條路線。

台中市則聚焦暑假藝文活動，像是「2026戲哈藝夏-屯區暑夠藝」系列，於7月25日至8月1日在屯區藝文中心演藝廳舉行。集結相聲、漫才及舞蹈等表演形式，吸引不同年齡層的觀眾走進劇場。

今年以兼具娛樂性與藝術性的表演為主，相聲新秀黃逸豪領軍的相聲失控將帶來《您別挨罵了》，藉由現代生活議題與傳統相聲創造幽默笑點。接續上場的《台日搞笑で～～す》，找來漫才少爺及暴羅WALK同台表演，揉合日本漫才與台灣在地文化特色，展現跨國喜劇魅力。壓軸節目為沃．佛朗明哥的《聲．步｜Paso a Paso》，以西班牙文化為靈感，透過音樂、節奏與肢體律動呈現充滿張力的舞台藝術。

台中市文化局指出，為鼓勵青年接觸藝文活動，特別提供青年席位優惠，13至22歲民眾持文化幣享票價5折好康，並可獲得限定小禮品。活動期間同步展出「從屯區出發的奇幻旅程-2026科技跨藝特展」，讓觀眾在欣賞表演之餘，也能領略科技與藝術融合的創新展覽。

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