新北3學校遭威脅「要放置爆裂物」 校方回應了

近日有民眾在網路社群平台張貼訊息，聲稱將於雙北多所學校放置爆裂物，新北市共有一所高中與兩所大專院校被點名。教育局與警方在接獲通報後立即啟動應變機制，並要求各校強化門禁與安全巡查，以維護校園安全。

教育部國教署今（20）日接獲警政署通報，指稱有不明人士透過電子郵件向警政署署長信箱寄送恐嚇訊息。（圖／翻攝自Google地圖）

教育部國教署今（20）日接獲警政署通報，指稱有不明人士透過電子郵件向警政署署長信箱寄送恐嚇訊息，揚言將在台北市多所國小、國中及高中校園內放置炸彈。而國教署在接獲相關通報後，隨即發文通知台北市所有國小、國中及高中，要求各校全面強化校園安全維護措施，內容包括加強巡視校園與周邊環境、注意可疑人士動向，並定期檢查可能被放置不明物品的區域。

國教署同時也提醒師生若發現任何異常情況，務必立即通報學校或向警方反映，以確保校園安全。警方表示，相關單位於19日晚間接獲情資後，已與遭點名的學校建立直接聯繫窗口，以便隨時危機處理，並請轄區警力加強巡邏校園周邊。此外，警方也持續掌握網路動向，釐清留言來源並展開調查。

新北市被點名的高中在19日晚間接獲警方通知後，第一時間完成校安通報並啟動校內應變措施。（示意圖／翻攝自pixabay）

教育局指出，新北市被點名的高中在19日晚間接獲警方通知後，第一時間完成校安通報並啟動校內應變措施，並請派出所立即加強巡查。教育局並已要求全市國高中及國小提升警覺，加強安全教育宣導與校園巡查動線，確保校園安全無虞。

教育局強調，將持續與警方保持密切聯繫。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《中央社》的報導，遭點名的高中校長表示，20日校園運作正常，師生仍按原定進度籌備姊妹校交流與校慶活動。為避免意外發生，校方已要求保全加強24小時巡邏，特別注意廁所、死角、頂樓等偏僻處所，同時也動員教官與教師共同巡查，並提醒學生提高警覺、注意可疑人物。

教育局強調，將持續與警方保持密切聯繫，並與各校合作落實防護措施，希望在第一線就能有效預防與處置潛在危害，保障師生安全。

