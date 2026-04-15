新北3校實習工場變創意基地 勇奪4項設計獎

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市三重商工、淡水商工及瑞芳高工改造實習工場，結合設計與教學創新，榮獲4項設計獎，今天於市政會議分享成果，展現技職教育場域升級，打造貼近產業現場的學習環境。

新北市教育局表示，3校透過動線與空間重整，引入專業設計團隊，並與師生共創，翻轉傳統技職場域老舊印象，獲得日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF設計獎、美國IDA國際設計獎及台灣TID設計獎肯定。

瑞芳高工校長郭昱晨接受中央社記者訪問表示，學校創校逾90年，見證技術教育變遷，電子電路操作須嚴謹而細緻，要全神貫注在桌面上的檢視、組裝、焊接、測試。此次，透過更新空間改造整合用電設備，打造雙層操作檯面，兼顧資訊顯示與操作彈性，提升學習效率。

廣告 廣告

她表示，教室以橘黃色系提升明亮度，改善過去陰暗氛圍，並重新調整座向，使教學演示更清楚；牆面則整合收納系統，讓單一功能的加工場轉型為多元創意實作空間。

學生林秦穎分享指出，新的實習工場不再冰冷雜亂，環境舒適使學習更具親近感，也更能專注於技術操作與探索。

淡水商工告訴中央社記者，改造前工場如同倉庫，存在照明不足、管線外露與動線不順等問題；經系統性整建後，空間變得明亮整潔，不僅提升效率，也強化專業氛圍。設計以「手術室」為概念，培養學生工具管理與環境維護能力，建立職人精神。

參與三重商工改造的設計師方俊傑以新聞稿表示，兼具美感與功能的學習場域，能成為促進學習的重要媒介，進一步激發學生對未來職涯的想像。（編輯：李錫璋）1150415