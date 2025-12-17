新北3校16機構 獲建教考核一等

114年度建教合作考核一等獲侯友宜市長頒獎肯定。（圖：新北市教育局提供）

▲114年度建教合作考核一等獲侯友宜市長頒獎肯定。（圖：新北市教育局提供）

新北市深耕建教合作制度邁入第五十五年，攜手逾六百家優質廠商與學校累積培育超過二十萬名產業即戰力人才，每年更投入三千萬元完善建教生權益保障與輔導。今年年度建教合作考核結果，由鶯歌工商、能仁家商及穀保家商三校，與十六家建教合作機構脫穎而出，獲得最高等級「一等」肯定，昨（十七）日於市政會議公開表揚，侯友宜市長親自頒獎肯定產學夥伴共同培育人才的卓越貢獻。

廣告 廣告

教育局表示，建教合作以「邊就學、邊就業」為核心精神，多數班級採「三個月職場訓練、三個月返校學習」輪調模式，讓學生在真實工作情境中累積專業實力，再回到課堂系統整理與精進。建教生在職場訓練期間比照正式員工給薪，不但享有勞動條件保障，更依法受到完整保護，從工作時數、輔導機制到申訴管道都有明確規範，讓家長更安心，學生更有底氣追夢。

就讀樹人家商參與餐飲建教訓練的陳品妤同學分享，走進職場後，學到的不只是餐飲專業技術，還包含與客人互動的應對禮儀、團隊合作與負責任的態度。剛開始自己也擔心跟不上步調，但在門市師傅與主管耐心帶領下，愈做愈有成就感，建教合作讓她更確定未來職涯方向，畢業前就先累積一份「可以寫進履歷」的專業自信。

今年再度榮獲「一等」的穀保家商已連續九年獲得最高評等。校長嚴英哲表示，建教合作有「就學無負擔、經濟免煩惱、環境有保障、畢業即就業」四大優勢，讓許多學生能在支持下完成學業與職涯準備。

學校也搭配「產學攜手計畫」提供建教生在校期間每月五千元獎勵金，減輕學生經濟壓力，能無後顧之憂的專注學習。此外，鼓勵優質合作廠商優先留任建教生，技能熟練的畢業生展現出極高的就業力與即戰力，深受產業肯定。

教育局補充，一一四學年度新北市共有十二校、十五科、三十四班辦理建教合作，名額達二千五百五十八人士是全國規模最大、權益最具保障的產學合作體系。面對少子化產業缺工的挑戰，新北持續精進建教合作品質，不僅協助學生累積專業技能，也讓產業提前培養所需人才，打造學校、學生與企業三方共贏的新北建教合作品牌。