新北3處蒜香藤秘境 邀您賞花瀑

蒜香藤花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，非常適合拍夢幻網美照。（圖：新北市景觀處提供）

您準備好迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全臺各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選新北市三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，歡迎市民朋友把握稍縱即逝的黃金七至十天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴。

新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近二百公尺的紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，這其實是條由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。

另外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一。沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾。民眾可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。

三重區的二二八和平公園，被譽為都會中難得一見的綠色瑰寶。園區內最引人注目的，是設有音樂台與大草皮的寬闊多功能廣場。公園以忠孝路一段為界，巧妙地劃分出兩座各具特色的遊戲場：一側是充滿趣味的積木主題遊具組，另一側則是融入自然的原野風格設計，滿足不同年齡層孩子的需求。每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。在忙碌的城市生活中，無疑是最值得駐足停留的美好角落。

新北市景觀處林俊德表示，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞花，並一起愛護環境!此外，民眾可以在ＦＢ「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即時掌握各地區花況，與粉絲們一同分享與交流新北市各地花況資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的賞花情報分享給大家。