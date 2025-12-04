新北3.2億補助委外庶務 盼補744名校園工友缺口

（中央社記者黃旭昇新北4日電）「工友遇缺不補」政策造成校園人力斷層，新北市府明年度編列3.2億元，提高補助各校委外庶務。教育局今天表示，盼補足744名工友缺口，改善招不到人困境，以維護校園環境。

新北市教育局今天表示，行政院人事行政總處自民國91年實施「工友遇缺不補」政策，新北至114學年度雖核定工友員額999人，但實際在職僅255人，人力缺口744人，多年來並持續擴大。

教育局秘書室主任李孟璇接受中央社記者電訪表示，以往市府每個缺額補助新台幣31.2萬元，協助學校將原來工友的修繕、整理環境等庶務工作委外，但基本工資調漲、物價與勞動成本增加，許多學校面臨「招不到人」的困境。

她說，為讓庶務人力能穩定補足，教育局將自115年度起調高補助標準，編制1名員額工友學校，每個缺額每年補助50.2萬元、編制2名員額以上工友學校，每個缺額每年補助40萬元；總預算共3.2億元，較往年增加逾8300萬元，希望能補足744名工友缺口，讓校園維持良好運作。

李孟璇表示，委外的校舍維護、除草環境整理、午餐分送等庶務工作，可以勞務承攬或個案委外方式；今年9月也完成「庶務委外聯合招標範本」，協助偏鄉地區學校分區組團、共同招標，減輕行政負擔，並提高採購效率。

新北市校長協會理事長張明賢以新聞稿表示，隨著工資與勞權意識提升，過去補助金額已無法反映工友需求現況；盼增加補助經費後，讓學校較容易吸引更多優質廠商投入，也有助於減輕行政壓力。（編輯：吳素柔）1141204