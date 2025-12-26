新北33歲男喊「傳承鄭捷精神」 3萬元交保！檢方要抗告

鄭捷。取自維基百科



網路發言真的應自律！張文涉北捷無差別殺人後，社會瀰漫一股恐怖緊繃氣氛，仿效行為發酵。一名33歲生產設備技術人員在臉書社團以暱稱【謝○○】發布貼文表示，「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，再附上台北捷運殺人案犯嫌鄭捷遭逮捕的照片，引起眾多網友撻伐。

台北市警察局刑大獲報，認為該貼文涉及煽動性言詞，足夠影響公共秩序與社會安定，立即展開調查，循線追查得知貼文者真實身分為郭姓男子，逮捕後依涉刑法妨害秩序等罪，移送新北地檢署偵辦，檢察官訊問後聲請羈押禁見，新北地院審理後裁定改以新臺幣3萬元交保。如今，檢方要提抗告。

刑大在24日與土城警分局組成專案小組，共同報請新北地檢署慎股檢察官指揮，經核發拘票，當日便在新北市新莊區一帶緝獲郭姓犯嫌到案，並查扣其犯案用手機1支等相關證物。台北市刑警大隊呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容。

鄭捷案發生在2014年5月21日，在北捷板南線隨機殺人案，造成4死24傷，是台灣首起捷運殺人案；最高法院以殺人罪判其4個死刑，另增加144年又6個月的有期徒刑。2016年5月10日，槍決伏法。本月19日，通緝犯張文涉在北捷隨機殺人，檢警專案小組也在其平板瀏覽紀錄，發現張文多次搜索鄭捷相關新聞。

