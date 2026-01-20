新北36歲男「早就想殺父母」 蘆洲逆子弒親後變裝逃亡遭逮

（社會中心／綜合報導）新北市發生震驚社會的弒親公寓雙屍命案，36歲男子廖聰賢涉嫌於17日晚間在住家持刀殺害67歲父親及75歲母親，造成雙親身中多刀、倒臥血泊身亡。案件直到18日下午，死者親屬登門查看發現異狀報警後才曝光。警方隨即成立專案小組展開追緝，歷經27小時搜索，於昨（19）日晚間在新莊地區將廖嫌逮捕歸案。

警方調查，18日下午死者的陳姓表妹因多次聯繫廖男未果，前往其住處查看，並在屋外撥打電話時，聽見屋內手機鈴聲卻無人應門，察覺不對後報警處理。警方會同鎖匠開門後，發現廖姓夫妻倒臥客廳，已明顯死亡，現場血跡斑斑，研判為他殺案件。

鑑識人員初步勘驗，兩名死者全身共發現多達37處刀傷，研判遇害時間為17日晚間。警方在屋內查扣一把疑似犯案用的刀具，並調閱周邊監視器畫面追查嫌犯行蹤。畫面顯示，死者於17日晚間9時返家後，廖聰賢於晚間9時31分騎車離開住處，隨後失聯，行跡可疑。

警方鎖定廖嫌後，動員大量警力展開地毯式搜索，並持續比對監視器畫面。19日晚間6時許，新莊分局巡邏員警在新泰路一帶發現疑似廖嫌身影，立即通報支援警力，成功將其壓制逮捕。

據警方初步偵訊，廖聰賢供稱，自己從小遭父母打罵、長期受嚴格管教，心生怨恨多年，早已萌生弒親念頭，並預先購買刀具藏放家中。案發當天，廖嫌不滿母親僅給予每月5千元零用錢，雙方爆發爭執，隨後父親自宮廟返家後再起口角，情緒失控下持刀行兇。

不過警方指出，鑑識人員在現場比對血跡狀態後發現，母親身上的血跡較為乾涸、父親則較新，推測死亡時間先後順序可能與廖嫌供述不符，實際行兇過程仍待進一步釐清。

警方表示，廖嫌犯案後逃逸期間曾多次變裝，轉換機車、計程車等交通工具，並躲藏於巷弄與防火巷內，企圖規避查緝。全案目前已依殺害直系血親尊親屬罪移送偵辦，將持續釐清犯案動機、行兇細節與精神狀況。

