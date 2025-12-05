【商家指南推廣專題】

3D列印機能印製自創模型，亦能應用於製造工業、醫療研究、藝術創作或教育領域，為人們的生活帶來極大益處。位於新北的「達億3D列印」，專門販售各大知名廠牌的光固化列印機、3D列印機、雷雕機與3D列印設備耗材，並提供維修、教學、代工等一系列服務，協助顧客完成藝術或產品創作，成為深受好評的新北3D列印機維修推薦品牌。

「製造如何更有效率？」是不少現代產業深思的問題，「達億3D列印」的創辦團隊發現，3D列印的影響力猶如蒸汽機、印刷術、電晶體般，能為人類生活帶來巨大的改變，然而，國外的3D列印雖發展快速，但設備昂貴且維護困難，令人卻步，有鑑於此，他們於2013年成立新北3D列印機維修推薦品牌，運用多年CNC機械研發的經驗，打造專屬台灣市場的3D列印設備。

品牌名「達億」取自「打印」的諧音，象徵「造福數億人」的願景，英文名稱MASTECH由Master與Technology組合而成，代表專業與科技的完美融合，期望旗下的光固化列印機、3D列印機、雷雕機與3D列印設備耗材，能成為無數客戶創作的好夥伴。

早期台灣的3D列印技術尚未普及，不少3D列印機廠商面臨消費者認知不足、操作門檻高、國際大廠競爭等問題，而「達億3D列印」以「專業、可信賴、持續創新」的核心理念，規劃「服務＋教育」的經營策略，銷售推廣3D列印設備的同時，也整合維修保養、技術培訓、3D列印掃描代工服務，成功將3D列印推進至醫療、工業、教育、模型相關產業，使得品牌入選全台灣3D列印機維修及購買推薦名單。

「達億3D列印」是全球知名3D列印機廠牌普羅森（Phrozen）與拓竹（Bambu Lab）的最大經銷商與官方授權維修據點，專門販售工業型SLA光固化列印機、OGS工業型FDM3D列印機、普羅森光固化列印機、拓竹FDM 3D列印機、FLUX雷雕機、xTool/LaserPecker雷射雕刻機、3D列印設備耗材等產品，所有機台皆經過嚴格檢測，保障品質無誤，備受無數客戶青睞，PHROZEN機器更獲得人氣網紅3C達人廖阿輝、黃小潔、JOEMAN大力推薦。

未來，「達億3D列印」將不斷優化FDM、光固化、3D掃描產品與耗材，並結合AI人工智慧技術，簡化操作流程，整合「掃描—設計—列印—後製—量產」的一條龍服務，也擴展至醫療、軍工、教育、設計與製造產業，打造互助共創的「達億生態圈」，更計畫進軍亞洲市場，推動3D列印成為各產業的基礎設備，力求成為台灣最具代表性的3D列印品牌。

目前，「達億3D列印」在台北、台中、高雄皆設有門市，能提供即時諮詢與現場服務，若您也需要品質穩定、操作簡易的3D列印機或耗材設備，不妨諮詢新北3D列印機維修推薦品牌「達億3D列印」，他們能依據您的需求，建議適合的3D列印器材，現在就點選以下連結，了解更多新北3D列印機維修推薦服務資訊。

