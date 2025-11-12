新北4天收容1條寵物蛇

新北市府動保處接獲通報捕捉收容的白化納爾遜奶蛇。 （新北動保處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

今年天氣較往年炎熱，蛇類活動旺盛：新北市府動保處今年至今收容拾獲寵物蛇四十七條，其中八至十月拾獲量即占半數以上，平均約四天就有一條寵物蛇被發現流落在外。為提高寵物逃逸或遭棄養，動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，即日起至今年底止，前五百名登記者能獲得新北幣三百點。

動保處長楊淑方指出，今年迄今收容的寵物蛇數量與前二年相比，一一二年為四十二條、一一三年五十二條，平均一個月三至四條隻，出現於公園、社區花圃或民宅內等被拾獲（捉捕）送至動保處。

廣告 廣告

楊淑方表示，這些蛇種包括玉米蛇、帝王奶蛇、球蟒、黑王蛇以及紅尾蚺等，多數為性情溫馴、無毒，但具備極強的鑽洞、攀爬與擠壓能力，只要飼養器具有適當的縫隙、蓋子未鎖牢或損壞，便有可能逃脫。

新北市府動保處收容疑似遭棄養的夏普日焰品系紅尾蚺蛇。 （新北動保處提供）

楊淑方表示，為提升寵物逃逸後尋回機率或遭棄養，動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，即日起至今年底止，前五百名完成登記者可獲新北幣三百點，希望透過登記機制，強化飼主管理責任。

台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，寵物蛇壽命依種類各異，約十至二十年，體型從約一至五米不等；飼養成本包含空間、餌料及醫療資源，若在未充分了解需求的情況下衝動購買飼養，可能因成長體型過大、家人反對遭惡意棄養。

民眾通報於屋內抓獲逃脫的超火品系球蟒，其後由飼主領回飼養。 （新北動保處提供）

動保處表示，對寵物「終養不棄養」是每名飼主的基本責任，依動保法規定飼主不得任意遺棄動物，否則可處三萬元以上十五萬元以下罰鍰；另如疏縱寵物在外遊蕩，依同法最高可處一萬五千元罰鍰。