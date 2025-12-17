新北4所非營利幼園開幕 增32班、可收托876名幼兒

新北市4所非營利幼兒園在12/16聯合開幕，共設置32班，可收托876名幼兒，市長侯友宜指出，新北推動公共化幼托，以孩子的需求為核心，鼓勵年輕朋友多生，目前推動到第7年275班幼兒園，目標是要達到8年300班。

新北市4所非營利幼兒園於今日（16日）舉行聯合開幕典禮，這4所幼兒園包含板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠，共設置32班，可收托876名幼兒。其中板橋新月非營利幼兒園經過改建後擴充至18班，收托能量高達400名幼兒，規模成為全國最大。新北市長侯友宜表示，新北市推動公共化幼托已邁入第7年，目前已達275班，目標是要在第8年達到300班，鼓勵年輕朋友多生育。

在充滿歡樂氣氛的開幕典禮上，孩子們的未來與這些新開幕的幼兒園一同閃耀。這4所非營利幼兒園的開幕對於當地家庭來說是一大福音，特別是板橋新月非營利幼兒園，改建後成為全國規模最大的非營利幼兒園，可容納400名幼兒就讀。侯友宜在典禮中特別鼓勵年輕朋友可以多生育子女。

明年新北市幼兒園將增至300班，侯友宜喊話年輕朋友「多生」。（圖／TVBS）

侯友宜強調，新北市在推動公共化以及準公共幼兒園方面已有顯著成果，目前已有5萬6000人就讀，是全國規模最大的公共化幼托系統。他表示，新北市的目標是8年300班幼兒園，現已推動到第7年275班，成效相當顯著。

新北市教育局指出，到了114學年度，新北市非營利幼兒園總數將達到43園，可以收托5508名幼兒。教育局未來將持續以公私協力模式，引入多元資源，提升公共化幼兒園的量能與品質。這項政策不僅解決了許多家長的托育需求，也為年輕父母提供了更多支持，讓他們在工作與育兒之間取得平衡。

新北市政府致力於建構完善的幼兒教育環境，透過增設非營利幼兒園，提供平價且優質的幼兒教育服務。這些幼兒園的開幕不僅增加了新北市的公共托育量能，更代表著政府對於幼兒教育的重視與投入，為新北市的幼兒教育發展寫下新的一頁。

