新北4校榮獲校訂課程亮點學校

▲得獎團隊鶯歌國小以陶藝文化為底蘊，揉合閱讀文史與永續素養，把傳統工藝帶進數位。（圖：新北市教育局提供）

「課程不一樣，學習更有感！」新北市教育局於昨（十九）日表揚了鶯歌國小、米倉國小、永吉國小和大坪國小，這四所學校榮獲「校訂課程亮點學校」的稱號。這四所學校結合社區資源和教師專業，將人工智慧（AI）數位思維融入校本課程，創造出「人機協作」的學習環境，引導學生在探索和行動中培養問題解決能力和跨領域素養，讓學習從課堂延伸到生活，增強理解和應用能力。

教局長張明文表示，自一○九學年度起，新北市首創推動「校訂課程亮點計畫」，目前已培育出四所亮點旗艦學校和二十一所亮點學校。近年來，教育局更鼓勵學校將ＡＩ轉化為課程發展的助力，推動教學現場持續升級，並幫助新北市在教育部的教學卓越獎中屢創佳績：一一三年度獲得六金一銀，刷新全國紀錄；一一四年度再獲三金三銀，蟬聯全國第一，特別感謝第一線校長和教師的努力與堅持，讓新北的教育實力被全國所認可。

此次獲獎的學校展現了「在地深耕×AI賦能」的多樣性。鶯歌國小以陶藝文化為基礎，結合閱讀文史和永續素養，將傳統工藝融入數位人文學習，讓學生在創作、整理、表達和反思中，培養自己的文化理解力和數位表達力。大坪國小則以學生為中心，建立探索基地，發展AI生態辨識和環境數據分析課程，帶領孩子進行現地觀察、資料收集和分析，從生活議題出發，培養精準觀察和解題能力。

永吉國小專注於教師社群的數位賦能，透過「AI輔助共備」和「教學診斷」強化專業對話和合作機制，使課程設計更具焦點，教學反饋更即時，進一步提升學生的學習品質。米倉國小則走出校園，拓展學習邊界，深入開展「河口野學堂」和「悅讀觀音山」課程，將自然環境變成智慧教室；學生利用平板進行生態紀錄和跨域探究，在田野調查和實作過程中深化對家鄉的認同，同時培養面對未來的科技素養和行動力。

教育局表示，為了持續提升新課綱課程並接軌國際，每年會提供經費支持課程輔導、教師數位增能和成果發表。未來也將持續加強「AI＋在地」的教學實踐，協助學校深化品牌特色，讓每個孩子在適合、智慧且有溫度的學習環境中成長，成為能與AI共同學習、並能用專業解決問題的終身學習者。