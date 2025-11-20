新北4觀光工廠 獲經部精選

經濟部一一四年度觀光工廠精選，位於八里的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」獲肯定，是一座兼具趣味與教育功能的產業觀光體驗樂園。 （新北經發局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

經濟部「一一四年度觀光工廠精選」，新北市有「手信坊創意和菓子文化館」、「啤酒頭釀造觀光酒廠」、「維格餅家鳳梨酥夢工廠」及「卡滋爆米花觀光工廠樂園」等四家廠館，分別在「節慶首選」及「教育導覽」兩大類別中脫穎而出，呈現新北產業結合文化創意與教育體驗品牌的多元風貌。

經發局長盛筱蓉表示，市府長期推動「產業觀光輔導轉型計畫」，輔導企業將製造能量與產業文化深度結合，目前有十八家成功轉型為觀光工廠或產業文化館的企業，涵蓋美食、美妝保養、文創設計、生命教育等多元領域，不僅是親子共學、教育探索的重要據點，也是傳統產業轉型升級的典範。

經發局指出，今年經濟部觀光工廠精選在「節慶首選」類別，新北三家觀光工廠獲得肯定，分別為土城的「手信坊創意和菓子文化館」以日式和風空間及細緻的和菓子工藝著名，是許多民眾送禮與體驗手作的首選；三重的「啤酒頭釀造觀光酒廠」以精釀啤酒與使用在地原料釀造聞名，每到節慶廠館常推出限定口味或特色禮盒，讓許多年輕族群視為交換禮物或節慶聚會的必備選項。

位於五股的「維格餅家鳳梨酥夢工場」以鳳梨酥為主軸，不只能親手ＤＩＹ，也能看到專業烘焙流程，今年更結合媽祖文化推出「林默娘禮盒」，將台灣在地文化巧妙結合伴手禮，節慶時常吸引外國遊客前往選購。

在「教育導覽」類別中，位於八里的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」以美式小鎮氛圍與互動體驗深受民眾喜愛，是假日親子出遊的熱門景點，也是兼具趣味與教育功能的體驗樂園。